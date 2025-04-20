Историк Гавришко призвала лидеров ЕС 9 мая спросить Зеленского о нацизме в ВСУ

Кандидат исторических наук Львовского национального университета имени Ивана Франко Марта Гавришко призвала европейских лидеров, посещающих Киев 9 мая, задать вопросы Владимиру Зеленскому о символике нацистских формирований в ВСУ.
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