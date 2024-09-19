В Кирове полицейские пресекли продажу немаркированной алкогольной продукции

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области пресекли реализацию немаркированной алкогольной продукции в крупном размере, совершенную в составе группы лиц по предварительному сговору.
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