Железную дорогу между Москвой и Петербургом полностью покрыли интернетом

И голосовой связью Мобильный интернет стал полностью доступен на всей Октябрьской железной дороге (ОЖД) между Москвой и Петербургом, в том числе в поездах «Сапсан», сообщают «Известия» со ссылкой на операторов связи и информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.