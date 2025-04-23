Железную дорогу между Москвой и Петербургом полностью покрыли интернетом

И голосовой связью Мобильный интернет стал полностью доступен на всей Октябрьской железной дороге (ОЖД) между Москвой и Петербургом, в том числе в поездах «Сапсан», сообщают «Известия» со ссылкой на операторов связи и информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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