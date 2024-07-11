Россия "обворовала" достопочтенных сэров

Внезапно, — никто же и подумать не мог?! — оказалось: собственные страховые и логистические компании (в совокупности, тот самый "теневой флот Путина") и компании из дружественных стран дерут за перевозку сильно меньше, чем их американские и (в большей степени) британские конкуренты.