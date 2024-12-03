МАЗ собирается выпустить минивэн – вот что известно

Минский автомобильный завод собирается запустить в производство автомобиль с кузовом минивэн. Как сообщает источник со ссылкой на издание «Брестский вестник», сборка новых машин будет вестись на мощностях завода «Брестмаш».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии