Расчёт разведывательных БПЛА «Мерлин-ВР» помогает корректировать огонь 130-мм артиллерийских орудий М-46 25-й общевойсковой армии на Краснолиманском направлении.
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Расчёт разведывательных БПЛА «Мерлин-ВР» помогает корректировать огонь 130-мм артиллерийских орудий М-46 25-й общевойсковой армии на Краснолиманском направлении.
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