В работе «Википедии» с полуночи продолжают наблюдаться сбои в РФ

Пользователи из России зафиксировали проблемы в работе популярной онлайн-энциклопедии «Википедия».По данным сервиса мониторинга Downdetector, первые неполадки начали отслеживаться около 0:45 по московскому времени.
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