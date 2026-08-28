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Аргументы и Факты

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В работе «Википедии» с полуночи продолжают наблюдаться сбои в РФ

В работе «Википедии» с полуночи продолжают наблюдаться сбои в РФ

Пользователи из России зафиксировали проблемы в работе популярной онлайн-энциклопедии «Википедия».По данным сервиса мониторинга Downdetector, первые неполадки начали отслеживаться около 0:45 по московскому времени.

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