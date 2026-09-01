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Регионы России

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Ozon предлагает продавцам размещать товары в логистических центрах Казахстана

Ozon предлагает продавцам размещать товары в логистических центрах Казахстана

Представители компании сообщили в своём телеграм-канале, что благодаря этому шагу доставка заказов клиентам из России займёт несколько дней.

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