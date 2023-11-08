Черный список Екатерины Фурцевой: как министр культуры СССР портила жизни артистам

Уя

Уфимцев я

Да ладно бы только подмостки и эстраду. А слаб0 написать, что они полностью контролируют всю реальную жизнь в нашей стране? Я не буду писать, кто у нас в олигархах "ходит", и в чьих цепких руках оказались все несметные богатства нашей страны, все крупные градообразующие предприятия и госкорпорации. Но буквально все мало-мальские посты местной администрации, большая часть губернаторов, всевозможные союзы (зерновые, алкогольные и прочие, прочие) - все это захвачено этими "шустрыми" ребятами. И вишенкой на торте - премьер-министр всей страны, господин Мишустин... Все, приплыли... Они везде.