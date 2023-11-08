На протяжении долгих десятилетий Екатерина Фурцева была одним из самых могущественных государственных деятелей Советского Союза.
Черный список Екатерины Фурцевой: как министр культуры СССР портила жизни артистам
Комментарии
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Михаил Васильев
Жаль, что сейчас нет человека, который смог бы остановить засилие бездарных, наглых фигляров "..ой"национальности, заполонивших нашу эстраду и театральные подмостки!
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1 д.
Уя
Уфимцев я
Да ладно бы только подмостки и эстраду. А слаб0 написать, что они полностью контролируют всю реальную жизнь в нашей стране? Я не буду писать, кто у нас в олигархах "ходит", и в чьих цепких руках оказались все несметные богатства нашей страны, все крупные градообразующие предприятия и госкорпорации. Но буквально все мало-мальские посты местной администрации, большая часть губернаторов, всевозможные союзы (зерновые, алкогольные и прочие, прочие) - все это захвачено этими "шустрыми" ребятами. И вишенкой на торте - премьер-министр всей страны, господин Мишустин... Все, приплыли... Они везде.
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1 д.
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