Журналист Букштейн: даже оригинальные детали для Apple производятся в Китае

Айфоны собирают сотрудники китайской компании Foxconn – для этого там есть все необходимые мощности. В Китае производятся и детали для этого – как оригиналы, так и копии, поэтому их поставка в Россию не прекратится, заявил шеф-редактор интернет-портала "Мобильные коммуникации" Леонтий Букштейн.