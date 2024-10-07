Россияне стали реже заниматься ремонтом самостоятельно

Молодые россияне реже, чем их родители, сами занимаются ремонтными работами, они предпочитают обращаться к специалистам, сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора сети магазинов строительных материалов и товаров для дома «Лемана ПРО» (ранее — Leroy Merlin) Марину Фытову.