Захарова назвала страны, где чаще всего оскверняют могилы советских солдат

t.me/МИД России На Украине, в Польше, Болгарии и странах Прибалтики чаще всего оскверняют могилы советских солдат, погибших в ходе Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии