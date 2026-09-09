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Севастополец проиграл 20 миллионов рублей на ставках и стал фигурантом уголовного дела

Севастополец проиграл 20 миллионов рублей на ставках и стал фигурантом уголовного дела

В Севастополе расследуют дело о мошенничестве: местный житель занял у пятерых приятелей свыше 20 миллионов рублей, а затем проиграл все деньги на спортивных ставках.

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