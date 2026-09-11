Россия приглашена на встречу министров энергетики G20 в США

Белый дом официально подтвердил, что Российская Федерация получит приглашение на министерскую встречу Группы двадцати (G20), посвящённую вопросам энергетики.
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