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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Липецкие энергетики взыскали с «дочки» местного агрохолдинга 5,1 млн рублей

Липецкие энергетики взыскали с «дочки» местного агрохолдинга 5,1 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) к ООО «Овощи Черноземья» (входит в агрохолдинг «Эко-культура») о взыскании 5,1 млн рублей пеней за просрочку платежей за услуги по передаче электроэнергии.

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