Липецкие энергетики взыскали с «дочки» местного агрохолдинга 5,1 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) к ООО «Овощи Черноземья» (входит в агрохолдинг «Эко-культура») о взыскании 5,1 млн рублей пеней за просрочку платежей за услуги по передаче электроэнергии.