Шкурный интерес важнее Родины. Березуцкий призвал предать Россию

Нарывы, зревшие в нашем обществе три десятилетия, а то и больше, продолжают вскрываться. В феврале-марте 2022 года стало очевидно, что из себя представляет значительная часть тех, кто назывался "культурной элитой" и "богемой".
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