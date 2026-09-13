Два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ на Севастополь

Вооруженные силы Украины предприняли очередную атаку дронов на Севастополь. Есть пострадавшие. Об этом 13 сентября сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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