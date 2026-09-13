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ИА Регнум

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Два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ на Севастополь

Два мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ на Севастополь

Вооруженные силы Украины предприняли очередную атаку дронов на Севастополь. Есть пострадавшие. Об этом 13 сентября сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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