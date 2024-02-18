Театр абсурда
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Театр абсурда

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Татьяна Монтян: Трудные времена для простых армян, к сожалению, только начинаются

Татьяна Монтян: Трудные времена для простых армян, к сожалению, только начинаются

Что, Никол, помогли тебе твои янки?  Авантюра премьера Армении Никола Пашиняна под кодовым названием «Гэть от Москвы» предсказуемо оборачивается трагедией для армянской государственности и армянского народа.

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