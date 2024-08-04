Готовность трассы А-289 Краснодар-Крымский мост составила более 65%

Для того, чтобы путешествие на автомобиле по маршруту Краснодар-Крымский мост стало более комфортным и безопасным, правительством РФ ведется строительство нового участка трассы А-289, в котором задействованы 1.
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