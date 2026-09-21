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На пожаре в Кизильском округе погибли два человека

На пожаре в Кизильском округе погибли два человека

В поселке Новый Кондуровский Кизильского ГО произошел пожар в жилом доме на двух хозяев. Как сообщает МЧС по Челябинской области, первыми к месту происшествия прибыли добровольцы.

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