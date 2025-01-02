Со 2 января в Приднестровской республике не работают почти все промышленные предприятия. Исключение власти непризнанной республики сделали только для пищевой […] The post Газовые проблемы: в Приднестровье остановлены предприятия промышленности appeared first on Медиакратия.
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