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«Ростелеком» сделал эксклюзивное предложение держателям Единой цифровой карты жителя Рязанской области

«Ростелеком» сделал эксклюзивное предложение держателям Единой цифровой карты жителя Рязанской области

Специальный пакетный тариф доступен новым абонентам компании.«Ростелеком» предлагает держателям Единой цифровой карты жителя Рязанской области (ЕЦК) скидку в размере 50 % на услуги домашнего интернета и интерактивного телевидения в течение 120 дней с момента подключения.

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