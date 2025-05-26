«Ростелеком» сделал эксклюзивное предложение держателям Единой цифровой карты жителя Рязанской области

Специальный пакетный тариф доступен новым абонентам компании.«Ростелеком» предлагает держателям Единой цифровой карты жителя Рязанской области (ЕЦК) скидку в размере 50 % на услуги домашнего интернета и интерактивного телевидения в течение 120 дней с момента подключения.
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