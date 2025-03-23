Мошенники стали использовать нейросети для имитации голоса

Кроме того, злоумышленники могут использовать фальшивые видео Мошенники все чаще стали использовать возможности нейросетей, чтобы войти в доверие к своей жертве, предупреждают в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
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