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Петербургский дневник

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Мошенники стали использовать нейросети для имитации голоса

Мошенники стали использовать нейросети для имитации голоса

Кроме того, злоумышленники могут использовать фальшивые видео Мошенники все чаще стали использовать возможности нейросетей, чтобы войти в доверие к своей жертве, предупреждают в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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