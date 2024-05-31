Машина сбила мопед с подростком на встречной полосе под Челябинском

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Леонид Ла Рошель

Если перевести заголовок - отморозок на дрышпаке катался забив ..уй на все ПДД и как "закономерный результат" поймал в лобовую легковую машину, водителю которой теперь придётся оправдываться, что он не верблюд - онжеребёнок!!, вы управляете средством повышенной опасности, надо быть готовым к любым неожиданностям, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от отморозков летящих вам навстречу позволяющие среагировать на ЛЮБЫЕ ситуации на дороге... и.т.д. и.т.п.