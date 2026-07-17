Россиянам объяснили, у кого арбуз может вызвать почечную колику

В группе особого риска — пациенты с диагностированной мочекаменной болезнью, а также люди с хронической патологией почек, которым ограничен объем потребляемой жидкости Арбуз не растворяет и не удаляет уже сформировавшиеся камни в почках.
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