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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам объяснили, у кого арбуз может вызвать почечную колику

Россиянам объяснили, у кого арбуз может вызвать почечную колику

В группе особого риска — пациенты с диагностированной мочекаменной болезнью, а также люди с хронической патологией почек, которым ограничен объем потребляемой жидкости Арбуз не растворяет и не удаляет уже сформировавшиеся камни в почках.

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