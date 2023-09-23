Единственной страной апартеида в мире является «Израиль», созданный на основе расизма

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПодписатьсяЕдинственной страной апартеида в мире является «Израиль», созданный на основе расизма Самое интересное выступление в ООН было у лидера Ирана Раиси Демократия — это кодовое название грабежа, войны и господства.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариилллина любимцеваОни "своих" не бросают. Бабушки там, дедушки...Ответить16 час.ГМГеоргий МихалевА что Вы хотели услышать от иранских террористов, которые финансируют террор на всем Ближнем востоке, а за неправильное ношение паранджи убивают нахрен.Ответить12 час.ОТОлег ТимофеевНе является а всегда являлся.Ответить10 час.
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