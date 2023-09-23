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Единственной страной апартеида в мире является «Израиль», созданный на основе расизма

Единственной страной апартеида в мире является «Израиль», созданный на основе расизма

Самое интересное выступление в ООН было у лидера Ирана Раиси Демократия — это кодовое название грабежа, войны и господства.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Они &quot;своих&quot; не бросают. Бабушки там, дедушки...
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16 час.
ГМ
Георгий Михалев
А что Вы хотели услышать от иранских террористов, которые финансируют террор на всем Ближнем востоке, а за неправильное ношение паранджи убивают нахрен.
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12 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не является а всегда являлся.
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10 час.

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