Враг нанёс удары по Белгородской и Курской областям, есть раненые

Ночью 16 марта ВСУ вновь нанесли удары по Белгородской и Курской областям. Минобороны сообщает, что враг использовал БПЛА самолетного типа, тактический ракетный комплекс «Точка-У» и реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир» чешского производства.
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