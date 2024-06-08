Вышел трейлер японского экшена Sonokuni в духе Hotline Miami. Игру уже можно опробоват...

Вышел трейлер японского экшена Sonokuni в духе Hotline Miami. Игру уже можно опробовать в SteamСтудия Don Yasa Crew Games, основанная одноименной японской хип-хоп группой, привезла на Future Games Show свежий трейлер Sonokuni.
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