Аргументы недели От извинений до депортации: как отец пострадавшей от ребёнка-мигранта школьницы требует справедливости Очередной инцидент с участием «дорогих гостей», произошедший в российской школе, который в системе образования нередко пытаются списать на «детские шалости» или «подростковый максимализм», на деле показал, насколько сложной стала ситуация с поведением детей из семей мигрантов.
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Когда были в стране Бритоголовые Баркашовцы, ни ода эта тварь мигрантская и вякнуть не могла. Мы сами своими руками создали кайф этим тварям миграционным. Теперьбудем ждать когда терпение Русского народа окончательно лопнет.
Назревает серьезный БУНТ!!!! А дальше будет еще ХУЖЕ!!!!! А мы все удивляемся почему безнаказанность приводит к такому! Будущего бандита с его мамашей на ..... десятки лет!!!!! Другие задумаются, тоже мне нашли кого жалеть! Это такие нации и их культура, от них даже их РОДИНА отказалась! ФУУУУУ, как противно за наши законы для гостей!
молодец мужик.
Вы наверное тоже обратили внимание на то, что именно в этих рассылках пишут об откровенном неприятии оккупантов наших Законов и образа жизни... И что? К властям пишите, а не подписчикам!!!, может услышат и прочитают и примут меры!
Почему дети промолчали, не так воспитываем, как-то проходил мимо школы и какой-то подросток сильно толкнул девочку, его тут же окружила толпа мальчишек и провела воспитательную беседу, у этих мальчиков правильные родители.