Аргументы недели От извинений до депортации: как отец пострадавшей от ребёнка-мигранта школьницы требует справедливости Очередной инцидент с участием «дорогих гостей», произошедший в российской школе, который в системе образования нередко пытаются списать на «детские шалости» или «подростковый максимализм», на деле показал, насколько сложной стала ситуация с поведением детей из семей мигрантов.