В РФ предложили освободить экс-жен погибших бойцов СВО от выплаты кредита

Кредитные обязательства для бывших супругов погибших участников СВО, если они были созаемщиками и у них есть общие несовершеннолетние дети, могут прекратить, с таким предложением выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению, член рабочей группы по СВО Яна Лантратова, передает ТАСС.
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