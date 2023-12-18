В РФ предложили освободить экс-жен погибших бойцов СВО от выплаты кредита

Кредитные обязательства для бывших супругов погибших участников СВО, если они были созаемщиками и у них есть общие несовершеннолетние дети, могут прекратить, с таким предложением выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению, член рабочей группы по СВО Яна Лантратова, передает ТАСС.