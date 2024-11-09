Дольщики ЖК «Архитектор» в Москве полтора года ждут ключи от элитного жилья

Уже полтора года дольщики столичного ЖК «Архитектор» ожидают ключи от собственных квартир. Застройщик затягивает сроки с отговорками и не пускает людей на объект для оценки состояния, представляя старые фото фасада.
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