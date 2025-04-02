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Карасин рассказал о ситуации с переговорами по черноморской инициативе

Карасин рассказал о ситуации с переговорами по черноморской инициативе

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Конкретного разговора о новых переговорах России и США по черноморской инициативе пока нет, заявил сенатор, член российской делегации на переговорах в саудовском Эр-Рияде Григорий Карасин.

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