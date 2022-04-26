Гаджиев о чемпионстве Черчесова в Венгрии: «Это можно назвать ответом всем его недоброжелателям»

Гаджи Гаджиев оценил победу «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии. Клуб из Будапешта стал чемпионом под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

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