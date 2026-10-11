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Царьград

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В Новосибирске мужчина с ножом разгромил двор и авто

В Новосибирске мужчина с ножом разгромил двор и авто

Вооружённый мужчина около получаса кричал на жену и малолетнюю дочь во дворе дома в Новосибирске, а после того как они укрылись в подъезде, повредил на автомобиле несколько припаркованных машин.

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