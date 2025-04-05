Президент Финляндии заявил о необходимости нормализации отношений с Россией

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что европейские лидеры едины во мнении о необходимости нормализации отношений с Россией в долгосрочной перспективе, однако это будет зависеть от достижения перемирия на Украине и начала мирных переговоров.
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