В Приморье пьяный студент забросал Вечный огонь растениями

НТВПолитикаВ Приморье пьяный студент забросал Вечный огонь растениямиВ приморском городе Находка пьяный студент забросал Вечный огонь растениями с землей. Инцидент попал на видео.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolai BaranixinКакой еще "штраф"? Мразь надругалась над памятью наших павших, а ему -штраф? Не-е-ет! Из ВУЗа -вон, из славного Владивостока -вон, "волчий билет" в зубы. Чтобы шел он, и шел по русской земле, нигде не останавливаясь, аки Агасфер.Комментировать
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