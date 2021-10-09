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В Приморье пьяный студент забросал Вечный огонь растениями

В Приморье пьяный студент забросал Вечный огонь растениями

В приморском городе Находка пьяный студент забросал Вечный огонь растениями с землей. Инцидент попал на видео.

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Nikolai Baranixin
Какой еще "штраф"? Мразь надругалась над памятью наших павших, а ему -штраф? Не-е-ет! Из ВУЗа -вон, из славного Владивостока -вон, "волчий билет" в зубы. Чтобы шел он, и шел по русской земле, нигде не останавливаясь, аки Агасфер.

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