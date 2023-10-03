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«Остаточно прощавай!» политическому украинству

«Остаточно прощавай!» политическому украинству

Автор:  АНАТОЛИЙ  УРСИДА Всегда утверждал и буду утверждать, что и нынешний киевский режим, погружающий украинских граждан в пучину нацистского безумия, и условно умеренные политики, которых ещё ошибочно называли «пророссийскими», — это две клешни одного и того же «лобстера».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
жЫдо-бандэровщина ПРИКРЫЛАСЬ &quot;УКРАИНСТВОМ&quot;... Это не украинство сейчас на Украине - это махровая жЫдо-бандэровщина!
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14 час.
Natalija Osminina
&quot;А я благодаря своей профессии знаю, что не только общий враг сплачивает враждебно настроенных по отношению друг к другу людей, но и совместное созидание.&quot; - украинцы генетически не способны к СОЗИДАНИЮ. Яркий пример Мариуполь. Отстроили. Еще дома новые полупустые стоят. А детскую площадку уже детки расхерачили. Скоты и  вандалы.
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9 час.

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