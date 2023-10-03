«Остаточно прощавай!» политическому украинству

Автор: АНАТОЛИЙ УРСИДА Всегда утверждал и буду утверждать, что и нынешний киевский режим, погружающий украинских граждан в пучину нацистского безумия, и условно умеренные политики, которых ещё ошибочно называли «пророссийскими», — это две клешни одного и того же «лобстера».