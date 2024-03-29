«Она опирается на Уильяма больше, чем когда-либо», – как в семье переживают горе, произошедшее с Кейт Миддлтон

После продолжительного периода Кейт Миддлтон, наконец, раскрыла причину своего исчезновения. Когда весь мир узнал о тяжелом диагнозе принцессы, то все недоброжелатели почувствовали стыд за свои высказывания.
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