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Кива: Киев планирует создать на Украине военную базу НАТО с целью спровоцировать Россию

Кива: Киев планирует создать на Украине военную базу НАТО с целью спровоцировать Россию

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что украинские власти планируют создать в стране военную базу НАТО с целью спровоцировать Россию "на агрессивные действия".

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