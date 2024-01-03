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Шэй Гилджес-Александер и Тайриз Халибертон признаны игроками недели в НБА

Шэй Гилджес-Александер и Тайриз Халибертон признаны игроками недели в НБА

Защитник «Оклахомы» и плеймейкер «Индианы» стали лучшими в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно по итогам 10-й игровой недели.

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