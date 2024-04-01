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Что россиянам купить и посмотреть в Белоруссии

Что россиянам купить и посмотреть в Белоруссии

Ежегодно 2 апреля Минск и Москва отмечают межгосударственный праздник — День единения народов. Торжество посвящено братским отношениям россиян и белорусов, экономическому, культурному и политическому сотрудничеству.

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