Что россиянам купить и посмотреть в Белоруссии

Ежегодно 2 апреля Минск и Москва отмечают межгосударственный праздник — День единения народов. Торжество посвящено братским отношениям россиян и белорусов, экономическому, культурному и политическому сотрудничеству.
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