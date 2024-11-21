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Закон и Порядок

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Даже бояться поздно: Взрывы колоссальные, откуда летит – непонятно: 40 новейших ракет ударили по всей Украине. Киев добивают "Кинжалами"

Даже бояться поздно: Взрывы колоссальные, откуда летит – непонятно: 40 новейших ракет ударили по всей Украине. Киев добивают "Кинжалами"

  После того, как появились сообщения об ударах по Курской области британскими ракетами Storm Shadow, многие западные политики и военные чиновники, у кого ещё остался инстинкт самосохранения, застыли в ожидании ответа России.

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Комментарии
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Александр Рожков
https://youtu.be/Uh1kKe2PKTI
13 minutes ago! The US Presidential Palace in Washington was bombarded by 8 Russian Arma3 helicopter
YouTube
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5 час.
М
Марина
👍
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5 час.
Юрий Золотарев
СМЕРТЬ бандеровским ублюдкам!!! АБ-солютная СМЕРТЬ!! Чтобы Планета стала чище.
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5 час.

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