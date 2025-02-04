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RFK Jr.’s Nonprofit Paid Hush Money to Woman

“A woman who worked with the anti-vaccine nonprofit run by Robert F. Kennedy Jr. accused him of sexual misconduct and was paid a nearly $1 million settlement as part of a nondisclosure agreement in late 2020,” Mediaite reports.

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