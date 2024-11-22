«Путин грозит мировой войной»: обложки мировой прессы после заявлений Путина об ударе баллистической ракетой «Орешник» по Днеп...

«Путин грозит мировой войной»: обложки мировой прессы после заявлений Путина об ударе баллистической ракетой «Орешник» по Днепропетровску Также среди заголовков: «Кремль предупреждает: Вы вступили в войну», «Британия — подходящая цель для ракетного удара», «Британия и Франция будут твердо стоять против Путина».
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