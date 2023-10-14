Врач назвала хлопья и каши быстрого приготовления вредным завтраком

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Людмила Ильина 14 октября рассказала о вредных на завтрак блюдах.В беседе с RT она отметила, что завтрак является обязательным приемом пищи, однако мюсли, хлопья и каши быстрого приготовления не являются правильным выбором.
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