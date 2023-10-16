Оперативник ГУР, прокурор и участковый перевернулись на рыбалке в Ленобласти: спаслись лишь двое

На берег после инцидента с лодкой из четверых человек выбрались лишь двое.Четыре человека – участковый, прокурор и оперативник ГУР, а также их друг – перевернулись на лодке во время рыбалки на озере Михалевское в Ленобласти.
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