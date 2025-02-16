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Зачем Центробанк опять возвращает купюры 5 и 10 рублей вместо монет

Зачем Центробанк опять возвращает купюры 5 и 10 рублей вместо монет

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. 90% денег, находящихся в обороте в России, составляют монеты, но они утрачивают популярность, к тому же есть необходимость регулярно внедрять в денежные знаки новые элементы для безопасности.

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