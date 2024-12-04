Во Франции потребовали отставки Макрона

ПАРИЖ, 4 декабря, ФедералПресс. Лидер фракции партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано потребовала отставки президента Эммануэля Макрона, обвинив его в экономическом кризисе и ухудшении жизненного уровня французов после вотума недоверия правительству Мишеля Барнье.
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