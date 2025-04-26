Белая лиса, Амарант, Улей, Броня и Кузнец: кого датамайнеры нашли в файлах Marvel RivalsУ Marvel Rivals, как и у любой игры-сервиса, завелись свои датамайнеры, которые копаются в файлах игры в поисках чего-нибудь интересного.