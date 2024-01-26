TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

723 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фил
    😭😱😱😱Какой ужас, пойду об стену убьюсь.Александр Гудков ...
  • Владимир Нелюбин
    Я плакаль....от такой новости..Александр Гудков ...
  • Людмила
    Вот нафига мне эта парашная вобла, с кем она спит и что она жрёт.«Сначала часы за ...

Еще одного артиста отменяют по всей России

Еще одного артиста отменяют по всей России

Все концерты популярного рэпера Кишлака (Максима Фисенко) были массово отменены по всей России. По информации СМИ, выступление артиста было сорвано в разных городах, включая Тюмень, Санкт-Петербург, Оренбург, Чебоксары, Сургут, Тверь и Воронеж.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ф
Фил
Точно кишлак- ишак.
Ответить
16 час.
Маргарита Аюкаева
Это что за мурло?
Ответить
15 час.
Владимир Нелюбин
Зачем оскорбляют высокое звание - АРТИСТ..Вот ЭТО не артист..скорее придурок..
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх