Все концерты популярного рэпера Кишлака (Максима Фисенко) были массово отменены по всей России. По информации СМИ, выступление артиста было сорвано в разных городах, включая Тюмень, Санкт-Петербург, Оренбург, Чебоксары, Сургут, Тверь и Воронеж.
Еще одного артиста отменяют по всей России
Комментарии
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Ф
Фил
Точно кишлак- ишак.
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16 час.
Маргарита Аюкаева
Это что за мурло?
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15 час.
Владимир Нелюбин
Зачем оскорбляют высокое звание - АРТИСТ..Вот ЭТО не артист..скорее придурок..
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14 час.
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