Еще одного артиста отменяют по всей России

Все концерты популярного рэпера Кишлака (Максима Фисенко) были массово отменены по всей России. По информации СМИ, выступление артиста было сорвано в разных городах, включая Тюмень, Санкт-Петербург, Оренбург, Чебоксары, Сургут, Тверь и Воронеж.